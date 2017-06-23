一審獲判無罪 數字科技：遲來的正義

2017-06-23 17:10

〔記者李靚慧／台北報導〕網路生活平台、上櫃公司數字科技（5287），針對旗下8591寶物交易平台，因違反《電子票證發行管理條例》，遭新北地檢署起訴，昨（22）日一審獲判無罪，數字科技今日召開記者會指出，歷經3年的爭訟，此次的判決，是「遲來的正義」，司法終於「還我清白」。

數字科技旗下8591寶物交易平台，是在2014年8月間，以違反《電子票證發行管理條例》為由，遭新北地檢署起訴；該案耗時3年，昨（22）日經臺灣新北地方法院一審判決，董事長董事長廖世芳、總經理吳聰賢等3人獲判無罪。

數字科技今日舉行記者會，董事長廖世芳感謝司法機關肯定該公司並無「吸金」違法情事，由於司法訴訟耗時3年，一度對營運造成衝擊，也對商譽造成傷害，因此特別感謝該公司的合作夥伴、員工及消費者的相挺支持，維持營運不受司法影響。

數字科技指出，8591是一個提供買賣雙方媒合的平台，開站至今營運已超過10年，市占率逾9成，其交易模式早在全球運作多年，沒有任何受害者，遑論吸金、詐騙，卻遭檢方起訴。

數字科技強調，8591的營收是來自於每筆交易的服務費，其餘交易款項均依據會員指示，匯入指定之帳戶，該公司並未從中獲取任何不當利益。8591網站上的每一筆交易款項，均全數委託玉山銀行以專戶保管。

由於金管會正積極推動「電子化支付比率5年倍增計畫」，數字科技強調，作為經營整合服務的線上平台，數字科技除了會繼續強化交易安全，未來也將持續提供便利的網路生活服務。