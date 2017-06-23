熱浪襲台 台電董：真正熱的時候還沒開始

2017-06-23 14:57

〔記者黃佩君／台北報導〕連日飆出超過35度高溫，民眾已對夏季熱浪有感，今台電供電亮出警戒橘燈，備轉率估5.11%，預估最高用電達3450萬瓩。不過台電董事長朱文成也預警「真正熱的時候還沒開始」，強調供電「也不是那麼樂觀」。朱文成說，按照往年數值預估，過去七月到八月上旬的天氣情況仍很難預測，預估今年最高用電量可達3600萬瓩，還是要非常謹慎處理。

台電今舉行股東會，外界關注夏季供電問題，近日核二一號機及核三二號機陸續重啟，對供電是否就沒問題，朱文成明確表示「也不是那麼樂觀」。

朱文成說，今年真正熱的時候還沒開始，按照往年數值來預估，過去七月到八月上旬，天熱情況還是很難預測，還是要很小心。朱文成也說，今天用電量高達3400萬瓩，預估今年最高用電量可達3600萬瓩，因此現在還沒有達到最高峰，現在還是要很謹慎處理。

他也強調，台電將會努力穩定供電，把需求面管理作好，附帶管理措施來努力，並且擴大實施。朱文成也呼籲民眾在下午幫忙節省用電，或是轉移用電時間。

台電今股東會後隨即召開董事會，也將底定新任董事名單，除朱文成及總經理鍾炳利續任外，此外董事也大換血，過去「擁核幫」董事改為政府人馬，包括科技部政次許有進，央行發行局長施遵驊、行政院減碳辦副執行長林子倫、經濟部國營會組長鄭英圖、經濟部工業局技正郭肇中、以及台大應力所教授劉佩玲，以及台電勞工董事廖展平、黃連聰、崔國立。

此外也選舉出三位獨立董事，包括行政院原能會委員方良吉、中興大學資管系教授許志義，台大會計系教授劉啟群。