期交所業績夯 每股發2.5元股利

2017-06-23 10:52

〔記者羅倩宜／台北報導〕受惠國內期貨市場快速成長，台灣期貨交易所去年業績夯，每股配發股利2.5元（含現金股利2.2元及股票股利0.3元）。董事長劉連煜表示，去年交易量連續三年突破2億口，今年5月夜盤交易及美股期貨上路，交易量將大幅提升。

期交所昨（22日）召開106年股東常會，雖然國內股市現貨市場成交量低迷許久，但過去三年期貨交易卻快速成長，主要是各類期貨商品的選擇性愈來愈多，包括台股、匯率、國外股價指數等三大類，吸引不少散戶及法人由現貨轉向期貨。

在各類商品中，台指期貨及選擇權為大宗，占交易量9成以上；大型個股期貨如大立光、碩禾，因降低交易門檻，也成熱門商品。另期交所每季推出不同獎勵，鼓勵銀行保險及投信等法人力推期權商品，均帶動去年交易量較前年成長123％。

期交所今年6月獲亞洲銀行家（The Asian Banker）雜誌頒發「2017年年度金融衍生性商品交易所」，為亞洲唯一獲獎之交易所，並已連續三年拿下此頭銜。

今年推出的新商品，可望讓期交所業績再上層樓。5月15日上線的夜盤交易及美國道瓊期貨、美國標普500期貨兩項美股指數期貨，交易量超越預期。目前日盤及夜盤交易時間合計已長達19小時，幾近全天候交易，一旦遭逢國際黑天鵝事件，交易人仍可於台股收盤後避險。

上線逾一個月，夜盤日均量達4.9餘萬口，占日盤交易比重6.08％，不少交易日甚至占日盤比重逾一成，已超越期交原訂之3％目標。美國道瓊期貨及美國標普500期貨，交易量也迅速擴增，日均量分別達2762口及368口，夜盤交易量是日盤的5倍及3倍。