台積電掀除息行情 早盤登高 市值5.66兆元再創新高

2017-06-23 10:06

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭股台積電（2330 ）下週一將進行除息，因每股配發7元現金股利，股東參與除息意願高，帶動本週掀起除息行情，今早盤再以218.5元創還原權值新高價，市值達5.66兆元，再創台股單一個股新高。

台積電去年營收與獲利皆創新高。今年1到5月累計營收約為3635.82億元，較去年同期增加5.7％，值客戶庫存調整、蘋果新舊產品交替期，公司估第二季營運將較第一季下滑，但全年營收約可年增5％到10％，營運再創新高可期。