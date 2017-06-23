搶攻行動支付商機 兆豐金「金融卡雲支付」首上線

2017-06-23 09:50

〔記者李靚慧／台北報導〕繼日前與LINE合作推出銀行專屬貼圖後，公股金控兆豐金（2886）旗下子公司兆豐銀，宣布成為首家開放受理民眾申辦「金融卡雲支付」的銀行，該行客戶使用手機就可以使用金融卡購物、轉帳、繳費（稅）與行動提款等交易功能。

台灣行動支付在今年3月底，宣布「金融卡雲支付」上線，不過，等了2個多月，日前才正式開放民眾申辦，兆豐金控為首批開放受理申請的金控業者，另外彰化銀行也開放受理。

兆豐銀雖然以企金、外匯業務見長，但也積極搶攻行動支付商機，兆豐銀不但是首家推出行動金融卡、無卡提款的金控銀行，也陸續推出HCE手機信用卡，日前又推出免費LINE貼圖，積極在消費者的手機中搶得一席之地。

台灣行動支付指出，民眾持有具NFC功能的Android手機，即可下載台灣Pay「t wallet+ 行動支付APP」，之後只要輸入「金融卡號」，通過「發卡行」線上驗證，設定卡片密碼，即可下載金融卡至台灣Pay「t wallet+ 行動支付APP」，進行「購物」、「提款」、「轉帳」、「繳費」、「繳稅」及「查詢帳戶餘額」等各種近端及遠端交易。

根據統計，2016年度國內「支付卡」流通卡數2.16億卡，其中「金融卡」9469萬卡，約為「信用卡」4070萬卡的2.33倍，平均每人至少持有4張「金融卡」；交易量方面，「金融卡」達8.23兆元，佔「支付卡」流通總額10.72兆的77%，遠超過「信用卡」的2.42兆元。