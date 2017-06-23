6/23重要財經新聞一覽

2017-06-23 09:37

自由時報財經︰一例一休增加班費？ 71％上班族︰沒有

一例一休實施後勞工加班費有增加？官方和民間調查竟出現截然不同的結果。行政院主計總處昨公布，今年前四月平均每人每月加班費一六九三元，較去年同期增加九．○一％；但最新一份網路調查卻顯示，七成一受訪的上班族表示，一例一休後加班費並沒有增加，甚至有十七％上班族說收入變少！

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經濟日報財經：郭台銘保證 鴻海今年雙成長

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鴻海赴美投資從「Fly Eagle（飛鷹計畫）」升級為「Flying Eagle」，最快7月底拍板。董事長郭台銘昨（22）日指出，初期將先選定3個州，半年或一年後再另選3州投資，屆時不會只是一個工廠、而是一個全產業鏈都搬過去，整個投資計畫總金額可能超過100億美元、是為期五年的規劃。

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