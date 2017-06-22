威力彩、今彩539頭獎 均摃龜！

2017-06-22 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月22日）開獎的第106000050期威力彩頭獎摃龜；第106000148期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000050期威力彩中獎號碼為：第1區「03、06、12、18、20、35」，第2區「02」，頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得786萬9560元；參獎共5注獲得，每注可得15萬元；肆獎共48注獲得，每注可得2萬元；伍獎共205注獲得，每注可得4000元；陸獎共1728注獲得，每注可得800元；柒獎共2620注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬3739注獲得，每注可得200元；玖獎共2萬675注獲得，每注可得100元；普獎共2萬9244注獲得，每注可得100元。

第106000050期38樂合彩中獎號碼為「03、06、12、18、20、35」，五合共2注中獎，每注可得115萬；四合共16注中獎，每注可得6萬7500元；三合共111注中獎，每注可得5750元；二合共2456注中獎，每注可得750元。

第106000148期今彩539中獎號碼為「03、22、24、26、32」，頭獎摃龜；貳獎共182注獲得，每注可得2萬元；參獎共6137注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬8037注獲得，每注可得50元。

第106000148期39樂合彩中獎號碼為「03、22、24、26、32」，四合摃龜；三合共216注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7239注中獎，每注可得1125元。

第106000148期3星彩中獎號碼為「083」，正彩共18注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000148期4星彩中獎號碼為「1876」，正彩共5注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」