臺鹽計劃在印尼設鹽、水工廠 切入穆斯林新興市場

2017-06-22 23:32

〔記者楊雅民／台北報導〕臺鹽（1737）今天召開股東常會，臺鹽董事長陳啓昱表示，臺鹽將把握獲得「穆斯林清真HALAL認證」的品質優勢，積極參與國家新南向政策，籌劃在印尼投資設立鹽、水工廠，逐步切入穆斯林新興市場。

陳啓昱表示，去年雖面臨大環境景氣欠佳、外幣匯損等挑戰，受惠於提升鹽品和包裝水核心商品營收、撙結能源等費用開支，去年營業額為27.55億元，稅後淨利為3.51億元，年增30.88%，創下12年來新高，每股稅後盈餘1.76元，股東會通過每股分配現金股利1.5元。

他並指出，臺鹽去年收割豐碩的新品研發成果，除鞏固既有鹽產品銷售量，維持國內8成以上市佔率外，更與歐洲食鹽加氟趨勢接軌、響應衛福部護齒政策，開發「健康氟碘鹽」，同時推動口腔保健知識，提升全民公共衛生水準。

此外，臺鹽針對不同消費族群和通路推出「MEDECURA醫美系列」、「Taiyen Beauty系列」保養品，與旗下明星品牌「綠迷雅」形成完整的產品線，滿足更多消費者需求。

同時開發草本植物原料推出新品「絲易康60植萃健髮洗髮精」，並強化獨家膠原蛋白優勢，升級開發「Di-star膠原蛋白粉」和「金膠原青春飲」，分別搶攻日益成長的健髮和健康飲品市場。

同時轉投資成立綠能公司，深耕太陽能光電、綠色健康產業，用心守護土地，推動台灣邁進乾淨能源新時代。