淘帝擴大O2O電商布局 3年內電商營收占比挑戰3成

2017-06-22 22:51

〔記者楊雅民／台北報導〕淘帝-KY（2929）今天召開股東會，淘帝董事長周訓財表示，下半年將擴大O2O電商布局，目標在3年內將電商營收占比提高至3成，增添淘帝整體營運良好的成長動能。

淘帝-KY去年合併營收達56.96億元，年增6.04%，稅後淨利7.35億元，EPS10.54元，股東會決議配發每股4.23元股利，包括3.23元現金股利及1元股票股利。

該公司表示，受惠於中國二孩政策全面開放，中國童裝市場成長力道優於整體服飾產業表現，淘帝-KY將提升TOPBI品牌於中國童裝市占率，旗下23個代理商銷售據點將由去年的1401家拓展至1451家，年成長達3.57%。

看好兩岸電商市場的蓬勃發展，預計下半年推出TOPBI品牌官方網站與官方購物APP，並搭配微信商城等電商平臺的建置與推廣，隨著淘帝擴大在電商領域的行銷布局，將維持每年投放的廣告預算占整體營收13~15%。

透過線上主動邀請消費者至鄰近門市體驗的模式，將線上消費會員流量導入實體門市，以期達到二次消費的銷售效果，目標3年內將電商營收占比提升至3成。

透過實體門市與電商通路行銷資源的相互整合，提升各通路銷售成績，進一步挹注公司整體獲利。