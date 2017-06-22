六福股東可免費遊園 股東會創紀錄5700人參與

2017-06-22 20:14

〔記者王憶紅／台北報導〕六福（2705）今（22）日在六福村召開股東會，由於股東持有股東會通知書可以入園免費玩水陸二園下，總計吸引高達5700人持股單入園，創下股東參與股東會人數紀錄。

六福指出，股東會前共發出近3.2萬份開會通知，其中千股以下追加申請通知書較去年約多出3000份，增幅約30%，而今日一早更有高達近5700人持股單入園，較去年成長近60%，是近年來最多股東踴躍參與的一次，讓六福村園區如同連續假期般熱鬧，領股東紀念品的排隊人潮也排了長長的人龍。

六福指出，此次開放股東本人持股東會通知書，在股東會當日，可以盡情暢遊水陸兩樂園，以實際了解集團經營的用心，因此吸引許多股東全家總動員遊園。

六福說，持有千股以下的股東由前年的2.5萬人激增到3.2萬人次，零股人數暴增，但持有1萬股至1.5萬股的股東也翻倍至1,337人，總股東數由4.2萬人增加至5萬人。

六福2016年營業額達32.32億元，較去年同期增加了10%，創4年來新高，年複和成長率達7%。今年1-5月營收13.09億，比去年同期成長了5.16%。

六福表示，六福客棧今年將完成重新評估都更或改裝，自營品牌六福莊規劃前進台南拓展新據點，預計在第3季動土開工，六福村下半年將推出結合創新科技推出全新遊樂體驗，以及全新動物體驗。