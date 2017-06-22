央行利率連4凍 豪宅續控管

2017-06-22 17:12

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行今天舉行第二季理監事會議，決議維持代表政策利率的重貼現率為1.375％不變，這是2016年第三季以來，連續4季維持利率不變。

房市控管方面，央行自2015年8月起，陸續鬆綁大部分房市管制後，本次會議依舊維持高價住宅（豪宅）房貸最高6成限制。

今年首季，不少金融機構還認為，央行最快有機會在第四季重啟升息，不過，時序進入第二季，預期調升利率的時間點正逐漸往後遞延，近期包括第一金控、星展銀行、澳盛銀行等，均認為全年保持利率不變的機率高。