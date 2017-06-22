工具機需求強 亞德客下半年產能增加4成

2017-06-22 17:29

〔記者羅倩宜／台北報導〕氣動元件廠亞德客KY（1590）第一季營運亮眼，第二季訂單持續升溫，但受限產能導致營收獲利未超越前季。不過亞德客已在今年2月投入22億資本支出擴增廠房及設備，下半年效應將可顯現。法人估計，第四季產能將較去年同期增加4成。

全球製造業復甦，工具機產業需求也回暖。但去年需求低迷，各國氣動元件廠均未積極擴產，導致今年景氣上揚後，市場供不應求。台廠亞德客受惠日商SMC漲價效應，接獲不少轉單，第一季營收衝高至 28.1億元，年增24%。不過三月營收創高後，四五月份均未再突破，並非訂單減少，而是擴產速度未能跟上所致。

亞德客在今年2月投資10億元擴增廠房、12億元添購設備，六月開始這些新增產能逐步上線，本月份出貨量目前已超越三月份的高點。法人預估，第二季營收將可年增兩成，稅後獲利也將較去年同期大增。

亞德客是中國市占率第二大的氣動元件廠，僅次於日商SMC；第一季營收以地區來看，9成來自中國，台灣僅4%，其他占6%。由於中國氣動元件將持續缺貨至第四季，下半年營運仍看好。

亞德客第三季將再投入8億元擴增設備，Q4產能可望較去年同期增加4成，以汽車業及電子業客戶為最大動能來源；目前訂單能見度到八月份。另第三季將完成1億元現金增資，股本膨脹5.6%，主要用於償還美元借款以減少匯損壓力，並用於支付台南廠二期工程款。