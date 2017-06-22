高雄市民繳稅鬆口氣！ 房屋稅標準單價凍漲3年

2017-06-22 16:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市不動產評價委員會今天審議通過，未來3年（107~109年）房屋稅標準單價不予調整，仍沿用現行標準，從今年7月1日起實施。

高雄市稅捐稽徵處今天表示，房屋標準價格每3年應重行評定，此次重評作業於研議調整方向時，遵照市長陳菊指示，除考量租稅公平及合理性外，更應顧及民眾租稅負擔，苦民所苦。

稅捐稽徵處說，經參考現行營造業指數，並徵詢各界意見後，決議未來3年（107~109年）的高雄市房屋稅標準單價不予調整，仍沿用現行標準。

折舊率部分，經參酌財政部所定參考基準，調高腐蝕性金屬類儲槽、地下油槽後，高雄市房屋折舊率為全國最高。

稅捐稽徵處說明，至於地段率部分，則以全市衡平觀點，採漸進溫和方式調整。

此次地段率調整有升有降，主要針對鄰近捷運、公園、美術館等公共建設的房市交易熱絡區域，及商業繁榮、交通便利等路段酌予調升，經統計調升路段僅占高雄市路段5.2％。

另為考慮偏遠山區民眾的生活方便性及經濟商業活動，除部分主要道路維持原地段率外，其餘地區調降1級，調降路段占全市路段比率為3.4％，其餘維持不變，整體而言，多數市民不受影響。

高雄市稅捐處指出，考量經濟景氣及民眾負擔，此次重評作業採行對民眾影響層面最小的調整方案，未來3年，多數民眾的房屋稅仍然凍漲，請民眾安心。