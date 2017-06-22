怒撕報紙！郭台銘：東芝競標案是科技業大騙局

鴻海郭台銘講到東芝，怒火中燒，撕掉手上報紙。（記者卓怡君攝）

2017-06-22 16:09

〔記者卓怡君／台北報導〕鴻海競標東芝失利，鴻海董事長郭台銘痛批日本經產省安藤久佳狹怨報復，郭台銘怒斥，東芝案是科技業的大騙局，郭台銘對於今日平面媒體報導鴻海「出局」相當不以為然，郭台銘說：「我還沒出局，我還有五成以上的把握。」郭台銘動怒指責日本經產省，一講就是20多分鐘，說到最後還把登著鴻海在東芝案出局的報紙撕了，希望媒體一年後再來檢視，鴻海是不是會出局。

郭台銘說，東芝我還沒出局，這和夏普很像，之前都說出局出局，就我個人來說還有五成以上的把握，我還是有機會，這件事情從純粹商業角度來看，從公平競爭角度來看，從自由市場經濟的角度，既然競標，就像嫁女兒拋繡球，怎麼可以把球拿回來，說不算不算，日本經產省這遊戲規則把結果都定了，如果是這樣，就是國際性的笑話，還找了高盛接這案子，高盛董事長我很熟，我下次一定要問他不覺得接這案子荒謬嗎，是來跑龍套嗎？以後我鴻海的標案都不找高盛，高盛來東芝案演戲，賺這個錢，是來收手套費（指白手套）嗎？

郭台銘表示，2016年1月24日因夏普案，日本經產省安藤局長（安藤久佳）跟我見面，叫我最好不要買夏普，若要買就要讓INCJ（日本官民基金產業革新機構），我就問他是在命令我，還是建議我，我和安藤局長就見這一次面，就結下了樑子，這就是官僚政治。

郭台銘痛批，東芝競標進行時，安藤打電話給很多人，叫他們不要參加鴻海的團隊，因為鴻海不會得標，有關這部份，鴻海正在搜集證據，鴻海一定不會把技術外流，也沒有拿中國的錢，夏普最近有很多新的投資，物聯網、5G都有，請告訴我，我漏了什麼夏普技術出去？

至於鴻海資金來源，郭台銘說，我賺這麼多錢，沒有拿過任何政府的錢，我沒有向台灣政府要一分錢，在中國投資那麼多，都是百分之百獨資，日本就是用莫須有的名栽我的贓；郭台銘說到激動處，還說，這根本為了私怨，把東芝推向不可知的未來，東芝標售案從頭到尾有人主導，不是競標的競標案，而是科技業的大騙局。