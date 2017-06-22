終結連2貶 新台幣收30.442元

〔記者盧冠誠／台北報導〕在中央銀行宣布最新利率決策前，新台幣匯率今天呈現區間走揚格局，終場升值2.9分，以30.442元兌1美元作收，結束連續2個交易日貶值走勢，台北外匯經紀公司成交量為6.51億美元。
外匯交易員表示，近期台股表現強勁，未帶給匯市太大挹注，而外資進出，依舊是牽引匯價升貶的重要因素；就短線來看，央行總裁彭淮南於央行理監事會議的會後談話，將成為明日新台幣波動的消息面指引。
新台幣今以30.400元開出，最高30.400元、最低30.450元，終場收30.442元。
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〔記者盧冠誠／台北報導〕在中央銀行宣布最新利率決策前，新台幣匯率今天呈現區間走揚格局，終場升值2.9分，以30.442元兌1美元作收，結束連續2個交易日貶值走勢，台北外匯經紀公司成交量為6.51億美元。
外匯交易員表示，近期台股表現強勁，未帶給匯市太大挹注，而外資進出，依舊是牽引匯價升貶的重要因素；就短線來看，央行總裁彭淮南於央行理監事會議的會後談話，將成為明日新台幣波動的消息面指引。
新台幣今以30.400元開出，最高30.400元、最低30.450元，終場收30.442元。