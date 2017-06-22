與佛里曼對談 台達鄭崇華：6年替客戶省208億度電

2017-06-22 15:45

〔記者羅倩宜／台北報導〕趨勢大師湯馬斯佛里曼今日來台演講，國內綠能大廠台達集團創辦人鄭崇華同台對談，他認為，科技應提升能源效率，以因應當前最嚴峻的挑戰—氣候變遷。

佛里曼是紐約時報專欄作家、3屆普立茲新聞獎得主，因《世界是平的》等暢銷書成為趨勢大師。他表示，有3大力量將主導全球未來數十年的發展，包括市場（全球經濟的數位化轉變）、大自然（氣候變遷），以及摩爾定律（科技持續躍進）。由於3者快速躍進，對地緣政治、個人工作保障、社會倫理，都產生強大衝擊。

鄭崇華在同台對談時，針對氣候變遷議題回應表示，不論企業或個人，都應追求能源效率的提升。以台達為例，在電動車、智慧樓宇、工業自動化等領域，投入開發高效節能產品，在過去6年替全球客戶節省208億度電，相當於降低1107萬噸二氧化碳排放。

鄭崇華指出，不止替客戶節能，台達集團本身也從工廠做起，每單位產值的用電量，在2009年到2014年間降了一半，並承諾至2020年再降低30％。

綠建築推廣也是台達的努力重點。從2006年打造台南廠成為集團第一棟綠建築後，10年間已有24棟綠鍵築，其中包括台達捐贈的那瑪夏民權國小，每平方公尺每年耗電不到七度，比同類型建築節能7成以上。