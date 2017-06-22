台股續攻新高? 台綜院:沒有基本面支撐、難度高

台綜院創辦人劉泰英表示，沒有基本面支撐，台股續漲空間有限，更難突破史上最高的1萬2千點（記者王孟倫攝）

2017-06-22 15:28

〔記者王孟倫／台北報導〕台股今天收在10399.06 點，創下27年新高紀錄，未來是否還能續攻新高？台灣綜合研究院創辦人劉泰英表示，這波台股攻上萬點，主要是資金行情，外資又佔了很大因素，而非實體經濟強勁復甦，「目前已經差不多來到高點，未來上漲空間很有限」。

台股今天多方持續發威，指數終場上漲49.34點， 收在10399.06點，為連續第21個交易日站穩萬點大關，更創27年的新高紀錄。

對此，台股大盤歷年來的最高指數為1萬2千點，如果這波台股多頭能夠持續，未來有無機會再創史上最高點？劉泰英直接給了答案，「創史上最高？沒辦法啦，目前大盤部位已經漲到差不多了。」

劉泰英表示，這波台股連續衝破高點，很大原因是外資帶來的「資金行情」，全球資金過剩到處亂竄，而不是經濟基本面有很好表現，不禁令人懷疑，這樣的資金行情能夠撐多久？

此外，對於台股後勢，劉泰英認為，今年GDP表現雖然可望「保二」，但這還稱不上強勁，「沒有基本面支撐，想要再上攻史上最高的點，根本就沒有機會。」

針對外資動向，劉泰英直言，美國聯準會正處於升息循環，美元部位的利率一直走升，外資慢慢就會從台灣市場撤出，此外，外資就算暫時留在台灣觀望，也不會繼續去衝這些高點。不過，他認為，即時大盤從高點往下走，至少八千點可以支撐。