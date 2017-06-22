佛里曼：科技造成失序 應把AI變成IA

2017-06-22 15:50

〔記者羅倩宜／台北報導〕「世界是平的」作者湯馬斯。佛里曼（Thomas L. Friedman）今（22日）來台演講，對於科技演進太快帶來的失序和不安，他認為，應「將AI（人工智慧）倒轉成為IA，發揮智慧輔助（intelligence aids）、智慧助理（intelligence assistance）與智慧演算（intelligence algorithm） 的角色。」也就是科技應是人類的幫手而非威脅。

佛里曼因暢銷書「世界是平的」、「世界又平又熱又擠」被封為趨勢大師。上午他以「面對加速時代的應變」為題進行演講，除吸引大批讀者，國內綠能大廠台達電創辦人鄭崇華、美國晶片大廠高通總裁Derek Aberle也到場參與。

佛里曼指出，目前有三股力量正在改變世界：市場、摩爾定律和氣候變遷。其中摩爾定律代表的是科技的力量，從2007年iPhone問市後，人類生活就產生劇變，「現在我們的手機，演算能力比太空船更強」。總統在臥室用推特跟全世界溝通，恐怖份子也利用網路發動戰爭，科技讓一個人的力量變得很大。

不過，佛里曼也點出科技帶來的挑戰。他說，科技演進太快，人類來不及適應，以致於大家覺得混亂不安。「從經濟、社會、政治、個人到國家，都因而失序。」

他認為，人類要適應科技快速演進，必須「學會更聰明地學習」。他舉美國電信龍頭AT&T為例，科技導致服務型態每天都在創新，員工不一定具備相關能力。因此AT&T盤點員工職能，如果需要十項專業，但員工只具備七項，公司會提供一年8千美元讓員工進修，唯一條件是在工作之外的時間去學習。員工如果不接受，在屆齡時可能被列為優退對象。

佛里曼認為，科技的挑戰應該轉化為助力，例如目前正夯的AI人工智慧打敗世界棋王，讓大家又敬又畏。「是不是可以將AI倒轉為IA，也就是發揮智慧輔助（intelligence aids）、智慧助理（intelligence assistance）與智慧演算（intelligence algorithm） 的角色。」

他說，科技就像一個大風暴，人類身處其中還是有機會揮灑自如，「你可以在颶風中跳舞，但只有在風眼之中才做得到；」而風眼就是人類彼此關懷、幫助，讓孤立減到最少。