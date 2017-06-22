智慧機械升級 中市府、達梭系統巴黎簽合作備忘錄

2017-06-22 14:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市長林佳龍繼續訪法行程，21日在巴黎航空展台灣館，與財團法人工業技術研究院、法國達梭系統簽署合作備忘錄，將共同推動工業先進軟體與系統模擬技術發展。

台中市政府、工研院、達梭系統21日在巴黎簽署合作備忘錄（MOU），三方分別由台中市長林佳龍、工研院智慧機械科技中心組長羅佐良、達梭系統高級副總裁Bertrand Sicot出席代表簽訂。

林佳龍表示，此行來到巴黎航空展，見識到航空科技是智慧製造最頂尖的標準，台灣在精密機械與航太上，擁有硬體製造優勢，如何結合軟體設計，是智慧製造最關鍵的一步。

他指出，這次市府與達梭系統、工研院共同簽署合作備忘錄，將由市府作為平台，幫助更多在地的業者導入達梭系統軟體，加速產業升級，並讓台中智慧機械與航太產業鏈結國際，向外開拓商機。

達梭系統高級副總裁Bertrand Sicot表示，不久前達梭系統才在台中舉辦「2017達梭台灣用戶大會」，介紹達梭的軟體系統；達梭十分期待與台中合作，相信透過簽署MOU，將共同為城市帶來創新。

經發局表示，法國達梭系統為全球知名之智慧機械軟體供應商，他們的CAD/CAM（電腦輔助設計與製造）軟體為Solidworks及CATIA，廣泛使用在全球製造產業；達梭的3D模擬或計算軟體，是智慧機械的關鍵軟體之一。

除了飛機製造業之波音及空中巴士均使用達梭系統之產品，接近9成的汽車製造主要業者如BMW、特斯拉等，也都使用該公司的軟體。此外，達梭系統的軟體，除了可應用於產品及製造端之外，也可與雲端及大數據結合，發展智慧生產之整體系統。

經發局指出，藉由簽署合作備忘錄，市府將與達梭建立長期合作關係，在台中推動工業先進軟體與系統模擬技術，並促進達梭系統與機械設備業者合作，導入達梭軟體，協助在地機械業升級為智慧機械，並應用於航太零件等領域的加工產業，讓台中的智慧機械打入國際市場。