台股好強 收盤創下27年來新高

今天台股在生技股落後補漲以及電子權值股穩盤下，接近中午時指數一度突破2000年2月創下的10393點，來到10403點，寫下27年來新高，終場加權股價指數收在10399.06點，上漲49.34點，成交量958億元。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-06-22 13:58

〔記者陳永吉／台北報導〕台股好強！今天台股在生技股落後補漲以及電子權值股穩盤下，接近中午時指數一度突破2000年2月創下的10393點，來到10403點，寫下27年來新高，終場加權股價指數收在10399.06點，上漲49.34點，成交量958億元。

今天共有100多家上市櫃公司舉行股東會，最受矚目的鴻海（2317），雖然鴻海董事長郭台銘對公司營運信心喊話，不過鴻海股價沒有太大的激情，反倒是台積電（2330）、大立光（3008）發揮穩盤效果，台積電股價來到218元，平前天創下的波段新高，大立光也小漲1%，支撐台股盤堅向上。

電子股沒有多大看頭，但是沈寂許久的生技股，今天活蹦亂跳，易威（1799）昨天舉行法說會，預期困難學名藥將在今年9月拿到美國藥證，明年營收三級跳，股價開盤1分鐘就鎖上漲停；多頭格局的大江（8436）、豪展（4735），股價則大漲再創歷史新高價，訊聯（1784）、佰研（3205）則是跌深反彈，股價一度攻上漲停。

傳產股中，除生技股表現最強、上市櫃生技指數漲幅在2%上下外，紡織股緊追在後，在紡織股王—儒鴻（1476）大漲7%、聚陽（1477）漲近4%帶動下，類股漲幅為1.65%，食品股也在統一（1216）上漲2%帶動下，類股漲幅逾1%。

法人表示，台股多頭輪動健康，短時間市場變數不多，僅下週一台積電除息可能影響指數下跌，不過蘋果i8上市在即，電子業有題材，因此指數仍會盤堅向上，建議短線來回操作強勢股為宜。