智冠現金股利2元 王俊博：下半年大幅調整應戰全球

智冠董事長王俊博於股東會中表示，今年將著手四大方向，包含智冠的通路事業，下半年度進行大幅調整，致力貼近市場需求，持續提升通路最大優勢與成效。（記者張慧雯攝）

2017-06-22 13:34

〔記者張慧雯／台北報導〕智冠（5478）今（22）日舉辦106年股東常會，股東會中承認通過105年度財務報告及盈餘分配案。董事長王俊博於股東會中表示，今年將著手4大方向，包含智冠的通路事業，下半年度進行大幅調整，致力貼近市場需求，持續提升通路最大優勢與成效。

智冠去年營收155.42億元，稅後淨利4.21億元，稅後每股盈餘（EPS）3.30元。盈餘分配案部份，全數以現金股利發放，每股配發2元。

王俊博股東會中表示，全球遊戲產業瞬息萬變，台灣遊戲市場近年來深受國外產品、通路甚至金流上的競爭，智冠集團將更加努力、戰戰兢兢的做好公司經營，全力應戰。

在遊戲研發方面，集團將結合旗下IP資源與台灣研發專長，有效發揮過往MMORPG大型遊戲的技術優勢，期望打造出更具影響力與實力的產品；代理營運部分，智冠集團將與國內外遊戲商深入合作，運用通路整合行銷服務的優勢資源，從線上至線下進行全方位的產品推廣，有效控制行銷成本以提升最大化獲利。

至於金融支付事業體發展，智冠集團也將透過智付寶、智通數位、威肯金融三大核心，期望於今年發展出殺手級運用，讓國人感受真正便利的支付應用。