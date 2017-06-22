金屬機械產業群聚 彰化縣10年增千家工廠

彰化縣水五金朝向精緻藝術化發展。（記者張聰秋攝）

2017-06-22 11:39

〔記者張聰秋／彰化報導〕六都之外百萬人口縣市的彰化縣，工廠登記家數約9948家，排名全國第4，比10年前成長約16.4%，工廠類別多元，又以機械和金屬製品製造業類，增加1032家比例最高，這些工廠聚落集中在彰化北地區的彰化市、和美鎮、鹿港鎮。

做黑手好或不好？由數字看出結論，根據彰化縣政府建設處統計資料，近10年來，縣內新增工廠類別，在1637家新增工廠登記家數中，約63%比例、共1032家，都是精密機械和金屬製造的工廠。

建設處副處長劉玉平表示，這跟全球自動化設備需求擴增，帶動地方金屬機械的產業鏈擴張，有很大的關係。

另外，根據經濟部工廠登記系統調查，105年總體工廠登記比例較前年增加3.16%，景氣有回升跡象，而彰化縣中小企業更是蓬勃發展，光是去年一整年，縣內機械及金屬製品製造業工廠登記新增家數就有329家，佔新增工廠登記家數50.5%。

劉玉平指出，顯然縣內金屬機械產業的群聚效益已經成型，成為極具競爭力的產業，縣內由傳統代工和製造業起家，在產業鏈共生共存的群聚效應下，與鄰近台中產業相互依存，機械及其他零件產業逐漸掘起，為彰化注入經濟活水，穩定在地就業機會。

劉玉平說，縣府將持續輔導在地企業，輔導協助廠商走向國際，將產品行銷到世界各地，讓企業跟得上全球科技網路的進展，企業永續經營。