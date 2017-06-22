中國晶圓廠遍地開花 漢磊董座：恐供給過剩

2017-06-22 11:22

〔記者洪友芳／新竹報導〕漢磊先進投控公司董事長徐建華曾在蘇州掌管和艦生產與營運大計長達10年，他今天首度談到面對中國積極發展半導體，擁有市場、資金優勢與吸引人才加入，尤其IC設計（Fabless）跑得比台灣快，國際大廠前往佈局也深，整體發展腳步像直線快速前進，他對台灣緩步走勢感到憂心，值得政策省思，不過，對中國晶圓廠遍地開花現象，他直言恐將會出現無效產能或供給過剩現象。

徐建華從聯電基層工程師做起，因被聯電榮譽董事長曹興誠指派到中國設立和艦而聲名大噪，徐曾在蘇州掌管和艦生產與營運大計長達10年，去年3月從聯電退休，外傳他將轉戰中國半導體業，但實際仍留在台灣業界發展，並出任漢磊、嘉晶董事長，至今屆滿1年。

徐對於去年是否曾有機會考慮到中國半導體業，他不願多談，只說跟漢民集團董事長黃民奇是老朋友，退休後沒事，受老朋友之邀到漢磊幫忙。

談到中國半導體業，徐則侃侃而談，他認為，台積電技術領先，帶動台灣半導體業的製造業占優勢，短期內受影響有限，相對的，IC設計業會較辛苦，受影響較大，主要是因中國擁有市場、資金優勢，加上海歸派等人才紛加入，國際大廠紛前往布局深，帶動發展快速；從2007年以來至今，他認為，整體發展腳步像直線快速前進，台灣發展走勢則大為緩步，他感到憂心，在政策與法規面都應該省思。

中國透過政策補助，加上國外業界前往投資，新建晶圓廠達遍地開花現象，徐建華直言，建廠不是問題，建好之後的生產與技術才是考驗，就像目前台積電技術領先，能吸引客戶投產，產能都是有效產能，其他晶圓代工廠包括聯電、中芯等，恐都有無效產能問題，中國大建晶圓廠，以後產能開出是否都是有效產能？他表示，恐將會出現無效產能或供給過剩現象。