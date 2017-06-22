華航加入空巴維修聯盟 何煖軒：未來成長動力

2017-06-22 09:56

〔記者王憶紅／台北報導〕華航今日召開股東會，董事長何煖軒指出，華航成為空中巴士維修聯盟（Airbus MRO Alliance，簡稱AMA）的一員後，可望成為未來營運成長的主要動力。

空中巴士於今日宣佈啟動空中巴士維修聯盟（Airbus MRO Alliance，簡稱AMA）。對於空中巴士拓展最有效率、最高品質全球服務的策略，以及因應未來二十年的維修服務需求成長，該聯盟將扮演重要角色。

空中巴士維修聯盟成員來自世界各地，都是在機體重大維護方面擁有最高水準、專業獲得公認的維修業者。結合現有業者的維修能量，以及空中巴士工程專業與最新問世的數位能力，宗旨是縮短重大維護所需時間，以及利用飛機進廠時間創造最大附加價值。

空中巴士指出，加入聯盟的遴選標準包括維修能力、能量、績效與品質方面的特定條件與表現。每家候選維修業者都必須接受空中巴士團隊稽核，確保符合空中巴士對於品質與優秀績效的標準。為了達成聯盟宗旨，空中巴士已與多家分佈世界各地的頂尖業者簽訂首份協議。

聯盟業者除華航外，還有AAR、Aeroman、Sabena Technics、Etihad Airways Engineering、廣州飛機維修工程有限公司（GAMECO）。

根據成員規章，空中巴士將支援聯盟成員提升績效，並且開放多種服務相關資訊，讓成員提供業界最佳的客戶解決方案。聯盟成員可以運用空中巴士的各種服務，例如統包維修（FHS）、升級、以及Satair Group的零件供應等等。此一合作的目的是為航空公司提供一站式的維修、服務通告、客艙改裝服務，以及Part 145全套解決方案，縮短飛機進廠時間與發揮價值。