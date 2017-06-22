日經：INCJ提議持有東芝半導體一半股權 外資則佔1/3

《日經新聞》報導，INCJ提議持有東芝半導體50.1%的股權，將其納為子公司，而其他外來資本則佔33.4%。圖為位於東京的東芝總部。（彭博）

2017-06-22 09:52

〔編譯王惠慧／綜合報導〕日本東芝週三上午召開董事會，決議優先與「美日韓聯盟」交涉記憶體事業出售案；週四《日經新聞》報導，日本官民基金日本產業革新機構（INCJ）提案，持有東芝半導體50.1%的股權，將其納為子公司，而其他外來資本則佔33.4%。

東芝在21日決議交涉與INCJ、日本政策投資銀行（DBJ）、美國私募基金貝恩資本及南韓SK海力士組成的「美日韓聯盟」進行交涉，預計在本月28日股東大會上正式締結契約，目標在今年完成交易。

根據《日經新聞》目前了解到的出資方向，收購金額將高於東芝要求的2兆日圓，並預定在收購後2年到3年後上市；INCJ為掌握表決權，預計將持有普通股50.1%（約3千億日圓），DBJ則持有16.5%（約1千億日圓），為防止技術外流日方將持有2/3的股權。

另外，屬外來資本的貝恩資本及南韓SK海力士，則持股33.4%（約2千億日圓），約佔1/3，將能對合併、事業轉讓等重要事項發動否決權。除了具議決權的普通股外，還將發行8500億日圓、不具表決權的優先股，其中3/4由外資出資、DBJ則出剩下的1/4，日本的銀行團將提供5500億日圓的融資。

美國財經媒體「CNBC」昨夜報導，消息來源稱美國晶片大廠博通（Broadcom）在威騰電子對東芝提訴後，不願承擔風險，因此改變競購策略，決定與東芝半導體出售案保持距離。