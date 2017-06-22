長榮海運獲利可望逐季倍增 董座張正鏞：穩中求好

2017-06-22 11:00

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮海運（2603）今日股東會，董事長張正鏞指出，去年是最壞的1年，在各項經濟預測都向上修正下，對今年看法是穩中求好，審慎樂觀。

法人則指出，長榮海第一季獲利，第二季較第一季好，而第三季旺季帶動下，持續獲利。長榮海第一季每股獲利0.09元，法人估，第二季每股獲利0.18元，第三季每股獲利0.43元，第四季每股獲利0.2元。

張正鏞表示，今年實際數字都比之前預期好，以IMF為例，IMF的世界經濟展望報告，全球經濟今年將增長3.5％，比1月預期的3.4％還好。

根據Alphaliner資料顯示，自今年2月起閒置運力便逐漸投放至市場中，5月閒置運力為50.3萬TEU（20呎櫃），占市場總運力約2.5％，使先前現貨運價呈現緩跌，不過以整體貨量來看，美洲線與歐洲線皆較去年同期成長，且裝載率自2月以來逐漸回升，目前已回到93％~95％，顯示貨量成長幅度足以消化閒置運力的投入，故5月Alphaliner上修2017年需求成長率至4.6％，下修運力供給成長率至3％（4月預估分別為需求成長2.9％；供給成長3.1％），顯示2017年市場供需狀況已有明顯改善。

張正鏞說，今年過年後的4-5月裝載率不錯，美國線1-4月平均貨載年增4.35％，其中4月就年增10％，目前歐洲線平均裝載率約95％。

另外，長榮海今年第一季就獲利，是全球少數幾家獲利的貨櫃運輸業者。張正鏞分析，根據2004年以來的經驗，貨櫃再壞，也不會壞太久，而長約簽了就沒希望，沒簽反而有一線希望，因此價格不好的長約就沒簽，因此去年第四季運價逐步走高，今年第一季就獲利，可說剛好就賭對了。

另外，長榮今年4月與中遠、達飛及東方海外4家成立「海洋聯盟」後，效益逐漸顯現，張正鏞表示，加入聯盟後，在各家強項不同、各有互補下，網絡相當綿密，碼頭增加37％，每週船班數成長54％，直航線增加，且在轉船數少下，成本降低，再加上聯盟可使用大型船舶，在經濟規模下，成本又將節省，再加上貨櫃周轉率也加速，另外，聯盟也強化長榮海在近洋線的表現，長榮海去年近洋線貨量年增2位數，預期今、明年也可望保持2位數的成長。