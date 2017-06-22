6/22重要財經新聞一覽

2017-06-22 09:23

自由時報財經︰東芝情定美日韓聯盟 鴻夏出局

日本東芝昨上午召開董事會，會後發表決議優先與「美日韓聯盟」交涉記憶體事業出售案，將進入與該聯盟的個別協商階段，預計本月二十八日股東大會上正式締結契約；這也意味鴻夏主導的台美日團隊，提前出局。對於東芝記憶體事業的買家由美日韓聯盟享有優先權一事，鴻海昨並未做出任何回應，預料董事長郭台銘將在今日的股東會親自對外說明。

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蘋果日報財經︰明年6月實施 MSCI納中國A股

闖關4次終於成功！指數編制公司MSCI明晟昨天公布，明年6月起，中國A股納入MSCI新興市場指數和MSCI ACWI全球指數，雖然長期可吸引資金流入達3400億美元（約10.34兆元台幣）灌注，對其他市場可能有資金排擠效應，但由於明年才實施，也是分階段調高權重，台股昨天並未受到衝擊，在台指期拉高結算下，集中市場終場上漲 25.26 點，以10349.72 點作收。

工商時報財經︰競標東芝半導體 鴻海出局

鴻海出局？昨（21）日傳出東芝屬意美國私募股權公司貝恩資本和日本投資人合盟團隊接手分拆東芝半導體後的部分股權，並出具聲明表示，擬在28日股東會與上述團隊達成最終協議，並在明年3月前完成收購。

中國時報財經︰全球已進入行動世界 佛里曼：台灣10年跟不上 人才跑光

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經濟日報財經︰東芝選美日聯盟 鴻海三招拚逆轉

外電報導，東芝昨（21）日發布聲明，東芝記憶體將優先選擇日本產業革新機械（INCJ）與美國私募基金貝恩資本的美日聯盟出售股權，意味著鴻海集團恐已出局。據了解，鴻海對求娶東芝記憶體不輕言放棄，在最終定案前會以銀彈攻勢、反壟斷、動員國際盟友等三大策略遊說日方，力求逆轉勝。

星島日報財經︰222隻A股終入摩 料吸納千億資金

A股入摩，雖然三度空手而回，終於在第4度闖關，成功被納入MSCI新興市場指數，從明年6月起分兩階段將A股納入MSCI新興市場指數，涉及222隻大型A股。有大行估計，A股被納入MSCI之後，估計可吸納千億元人民幣資金。