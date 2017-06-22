2年來新低 5月失業率3.66％

行政院主計總處上午公布5月失業率3.66％，為2年來最低；失業人數則是43.1萬人，較4月減少1千人。（記者鄭琪芳攝）

2017-06-22 09:17

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處上午公布5月失業率3.66％，較4月下降0.01個百分點，為2年來最低水準；失業人數則是43.1萬人，較4月減少1千人。

至於一例一休的影響，主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，勞基法修正對加班工時的影響不顯著，但有助於提升加班費，今年1至4月受僱員工平均每人每月加班費1693元，年增9％。此外，1至4月受僱員工增加1.15％，高於去年同期的0.97％，可能與景氣復甦有關。

根據主計總處調查，5月就業人數1133.1萬人，較4月增加6千人，以批發及零售業增加3千人較多；5月失業人數則是43.1萬人，減少1千人，其中初次尋職失業者減少1千人，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者也減少1千人。

不過，青年失業問題仍嚴重，5月20至24歲失業率11.91％最高，較4月下降0.1個百分點；25至29歲失業率6.53％，下降0.08個百分點。另外，5月大學以上程度者失業率4.47％最高，較4月下降0.06個百分點。