義联赴美投資 吳林茂：沿密西西比河找機會

2017-06-22 09:23

〔記者羅倩宜／台北報導〕義联集團及燁輝鋼鐵總經理吳林茂表示，赴美投資案，集團還在評估中，5月下旬已赴德州考察，上週也隨Select USA代表團赴美，印第安那州是另一選項。不過各州稅率不同，必須仔細調查。他表示，（赴美設廠是）沿著密西西比河尋找，原則上應比較靠近紐奧良。

義联集團旗下的燁輝鋼鐵今日召開股東會，對下半年鋼市展望審慎樂觀。燁輝第二季獲利平平，主要是中國鋼價下挫及台幣升值所致。燁輝8成產品外銷，台幣每升1元，每個月就少賺4-5千萬元，「今年上半年台幣兌美元升了2.5元，少賺很多。」

第二季鋼價走跌，導致客戶觀望，訂單也跟著縮減，目前燁輝產線的稼動率僅約8成。展望下半年，燁輝樂觀看待，認為第三季鋼價盤穩之後，第四季往上走的機會不小，主要是中國鋼價近期已止跌回升。燁聯去年每股賺1.4元，今年力拚持平。

針對義联集團赴美投資一案，吳林茂表示，擬開發600公頃的土地做為電爐煉鋼廠址。他分析，美國每年碳鋼消費量約1億噸，進口占3成，亦即3千萬噸，商機不小。雖然美國熱情招手，不過稅率、人力、環評都是義联考慮因素。

吳林茂在5月下旬親自率團18人赴德州考察，他表示，德州要課資產稅，亦即只要有廠房和機台，每年就要課2.4％左右的資產稅，是筆不小支出；但各州稅率不盡相同，也有一些州並無資產稅目，這些都會列入通盤考量。

另在人力及環評部分，吳林茂表示，美國當地有些私立技職教育機構，也跟義联接觸，可做為未來人才庫之用。至於環評，他認為需要時間，但美國行政權較有魄力，若符合環保規定就會放行，且環評僅供投資審查參考，不具否決效力。