林佳龍訪法 與達梭系統簽合作備忘錄

2017-06-22 05:36

〔中央社〕台中市長林佳龍率團參訪巴黎國際航空暨太空展（SIAE），今天與法商達梭系統、工業技術研究院簽署合作備忘錄，盼透過國際合作，替打造台中成為智慧城市尋求助力。

林佳龍在巴黎航太展場內的台灣館與達梭系統（Dassault Systemes）資深副總裁希科（Bertrand Sicot）、工研院智慧機械科技中心組長羅佐良簽署備忘錄。

達梭系統成立於1981年，專攻3D軟體設計，原是為了把飛機設計概念資訊化，逐漸擴大為各種領域專業軟體的商業化及研發，涵蓋工業、建築、生命科學等範疇，是法國最重要的軟體編輯企業之一。

林佳龍此行到法國，先後參訪了航太發展基地土魯斯（Toulouse）和巴黎航太展。他受訪時說，見識到了航空科技是「智慧製造」的頂尖標準；台灣在精密機械和航太領域有硬體製造上的競爭力，走向智慧製造的下一步關鍵，就看如何結合軟體設計。

他說，台中市府與達梭系統、工研院簽署合作備忘錄，是希望台中做為「智慧機械之都」，透過國際合作，結合航太產業，共同打造示範產線，不只業者受惠，也可透過政府力量向外開拓商機。

林佳龍表示，達梭系統的3D、虛擬實境（VR）軟體已應用在台灣的精密機械和工具機產業，簽署備忘錄後，也希望能應用在智慧城市設計上；在設計台中成為智慧城市時，需要能整合物聯網、大數據的軟體，現有的水湳智慧城可做為示範，讓大家提早知道所謂的智慧城面貌。

林佳龍隨後參觀了國家中山科學研究院、工研院、漢翔航空工業等攤位，並赴達梭系統攤位，聽法方說明3D體驗平台（3DExperience Platform）應用，下午也親訪達梭系統位於巴黎郊區的總部。