大福彩、大福獎摃龜 今彩539頭獎開出1注！

2017-06-21 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月21日）開獎的第106000049期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000147期今彩539頭獎開出1注，由新北市板橋區區運路16號的「美芬彩券行」開出。

第106000049期大福彩中獎號碼為：「01、16、23、30、31、38、39，特別號14」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共66注獲得，每注可得4000元；肆獎共1377注獲得，每注可得400元；普獎共1萬775注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共3注獲得，每注可得10萬元。

第106000147期今彩539中獎號碼為「04、10、18、20、26」，頭獎1注獲得，可得800萬元；貳獎共199注獲得，每注可得2萬元；參獎共6842注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬4873注獲得，每注可獲得50元。

第106000147期39樂合彩中獎號碼為「04、10、18、20、26」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共228注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9375注中獎，每注可得1125元。

第106000147期3星彩中獎號碼為「325」，正彩共53注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000147期4星彩中獎號碼為「9777」，正彩共8注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」