長榮海攜手阿里巴巴B2B 拓中小貿易業客源

2017-06-21 21:02

〔記者楊媛婷／台北報導〕著眼於中小型貿易業者海運進出口需求，長榮海運與阿里巴巴國際交易市場（阿里巴巴B2B）合作，向阿里巴巴B2B會員提供保證艙位的海運服務，並結合長榮物流供應鏈管理服務，對於即將迎來進出口旺季的中小貿易業者，將有更多樣化的選擇。

隨著跨境電子商務的發展，中小型貿易業者貨量不似大型貿易業者，往往能夠一次貨運量就達到15至20箱TEU，隨著貨運旺季即將到來，貨艙艙位對中小型業者更可說是「一位難求」，在需求衍生下，長榮海運上週五開始與阿里巴巴B2B合作，提供價格透明、流程簡單，全程掌握的便利服務，當中小型業者在阿里巴巴B2B平台上接到訂單之後，即可安排後續的運送作業，長榮也是台灣首家與阿里巴巴B2B合作的海運業者。

長榮海運指出，透過平台，未來客戶可以在線上點選貨物的裝卸港口，並查詢運價，只要完成訂艙步驟，即可鎖定艙位與價格，目前長榮海運在該平台提供4條由中國出貨的航線服務，主攻以色列與南美航線，以色列航線運港:為蛇口、鹽田，目的港為阿什杜德（Ashdod）、海法（Haifa）；南美航線起運港為上海、寧波、鹽田，目的港則為阿根廷 布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）、烏拉圭 孟都（Montevideo） 、巴西五港包括伊塔瓜伊 （Itaguai）、聖多斯 （Santos）、巴拉納瓜 （Paranagua）、納維根特斯 （Navegantes）、里約格蘭德 （Rio Grande）；另條南美航線起運港為上海、寧波、蛇口、鹽田，目的港: 哥倫比亞 布維那文土（Buenaventura）、厄瓜多 瓜亞基爾（Guayaquil）、秘魯 喀勞 （Callao）。

也由於許多中小型業者對於通關、物流等環節不熟悉，長榮海運指定長榮物流作為阿里巴巴B2B的服務窗口，未來長榮物流將提供安排拖車提交貨櫃、進出口通關申報、單證作業、倉儲配送等。

長榮海運表示，推出該項服務除了著眼中國市場外，也觀察到阿里巴巴B2B平台上中小型客戶的需求，期待能拓展長榮海運中小型貿易業者客源。