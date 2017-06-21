台光學廠狀告中國廠商 華晶科在北京對歐菲光提訴

2017-06-21 22:03

〔記者羅倩宜／台北報導〕華晶科（3059）今（21日）證實，已在北京法院對中國第二大手機鏡頭模組廠歐菲光提告。華晶科主張紅米pro的後置雙鏡頭侵權。華晶科從數位相機轉戰手機光學技術，提供軟體及ISP（影像處理晶片廠）給鏡頭模組廠，2014年即曾推出全球第一款雙鏡頭模組。

華晶科於今年3月在北京知識產權法院對北京京東世紀資訊技術有限公司（簡稱京東公司）、深圳歐菲光科技股份有限公司（簡稱歐菲光公司）提起專利侵權訴訟，主要是紅米pro的後置雙鏡頭模組涉嫌侵犯華晶科專利。華晶科請求京東公司停止銷售、歐菲光公司停止製造、銷售、召回及銷毀侵權產品和生產模具，並進一步賠償華晶公司經濟損失。

華晶科指出，身為雙鏡頭領導廠商，華晶科擁有多項專利，包括在中國、台灣、美國等地皆有申請專利。公司表示，歐菲光並非唯一侵權廠，今年一月也已向另一家侵權的模組廠提起訴訟，並將持續蒐證，對其他侵權廠商（包含模組廠及手機銷售商等）提起訴訟，以捍衛客戶與股東權益。

華晶過去在數位相機所累積之光學、軟體、影像技術的技術實力，於2014年推出全球首款雙鏡頭模組；2015年奇酷（Qiku）推出全球首創彩色搭配黑白鏡頭模組的360旗艦版/尊享版雙鏡頭手機，同年，聯想（Lenovo）推出全球首款前置雙鏡頭VIBE S1手機；2016年華為獨家採用華晶科ISP深度影像晶片，推出全球首款雙鏡頭實時景深P9手機。今年，金立推出全球首款四攝像頭S10手機，努比亞也推出目前市場上最高配備2300+1200萬變焦雙攝Z17手機。至目前為止，市場上已有超過30支雙鏡頭手機由華晶科所打造，包含htc、華為、中興、酷派、努比亞、金立、錘子…等皆為華晶科的客戶。

華晶科重申，公司採取法律行動，除宣示捍衛智財權的決心外，並希望業界能尊重他人智慧財產權，透過授權等合法且互惠方式共創產業榮景，共同提升產業技術水準。