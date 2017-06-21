華研配息6元 下半年演唱會挹注營收

2017-06-21 16:50

〔記者張慧雯／台北報導〕華研音樂今（21）日召開股東會，會中通過分派配發股利6元，包括現金每股5元及資本公積股票每股1元；華研也表示，下半年還有4組藝人巡迴演唱會進行中，期待能挹注更多營收。

華研音樂去年營收為16.34億元，較2015年10.52億元，年增率高達55.3％；2016年稅後淨利為2.81億元，每股稅後盈餘（EPS）達6.57元，較2015年2.25億元、年增率達24.5％。

而今年1-5月營收為5.47億元，較去年同期4.56億元成長20％，主要係演唱會與藝人表演收入增加幅度最大。2017年共有4組藝人巡迴演唱會進行中，包括：林宥嘉《The Great Yoga》演唱會、田馥甄《如果PLUS》演唱會、信《Gentle Monster》小巨蛋演唱會與動力火車《下一站》演唱會part 2，整體場次將超過2016年的28場，更創下5月20日同1天在4個場地同時舉辦4場演唱會的公司紀錄。

田馥甄《如果PLUS》巡迴演唱會最終站訂於9月2日、3日於高雄巨蛋開唱，6月4日中午演唱會門票開賣，30分鐘內2場共2.2萬張門票全數售罄，近期將再開賣動力火車10月28日台北小巨蛋演唱會門票，有望延續去年的好口碑，再開紅盤。