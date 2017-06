宏碁施振榮致股東信 加速重返榮耀

宏碁創辦人施振榮。(記者卓怡君攝)

2017-06-21 15:31

〔記者卓怡君/台北報導〕宏碁(2353)今日召開股東會,進行董監改選,規畫由執行長陳俊聖接任董事長一職,宏碁創辦人施振榮發出致股東信,施振榮認為,宏碁已經走上轉型的軌道,逐步邁向成功、也將加速重返榮耀。

以下為施振榮致股東信全文

各位股東大家好:

3年7個月前宏碁啟動第3次再造,展開變革轉型之路,感謝各位股東的長期支持,陪伴宏碁堅持至今;我也要特別感謝由黃少華董事長及陳俊聖執行長帶領公司經營團隊,在這段充滿挑戰與艱辛期間的努力及付出,讓我們看到宏碁今天的成績。

這段時間以來,由於整個大環境日益惡劣,加上產業競爭激烈下,公司經營也面臨極大的挑戰。在這樣的壓力下,公司經營團隊成功的將 PC 核心事業穩住,雖然為了避免損失、營收產生下降是必要的(不接沒有利潤的訂單),但宏碁經營團隊也積極專注在提升產品線的毛利、定位與品牌形象(創造更大的獲利空間),同時控制管銷成本,讓公司本業維持獲利。

此外,宏碁在研發上的努力,大家有目共睹:去年申請專利數排名全台第4,有300多項專利;在個人電腦產業之客觀環境惡劣的情況下,電競系列、二合一筆電、超薄筆電等產品線,都受到消費者肯定,獲得漂亮的成績。更令人感動的是,在每年2場的全球記者會中,宏碁的表現也一次比一次令人驚豔,讓人看到Acer品牌充滿活力,如同美國的網路媒體Techspective發表「Acer Gives the PC Is Dead Meme the Finger」(打臉PC已死)的報導,大大讚揚了Acer 新品帶來的效應和充滿前景的未來。對於經營團隊的努力,展現如此成果,我感受到士氣鼓舞的氣氛、心中並也充滿欣慰。

另外,在目前最熱門的AR(擴增實境)及VR(虛擬實境)的大趨勢,宏碁也已投入這些領域,並首先專注於專業和高規格等級的VR裝置,透過與Starbreeze 及IMAX 等國際級合作夥伴的合作,這些影院等級的VR設備,已取得世界領先的地位,目前正在全球各地積極推廣中。另外在MR(混合實境)方面,宏碁也領先推出和微軟配合的混合實境產品,我相當期待Acer未來在此領域持續佔有先機與商機。

從新的數位行銷工具來看,不論新品發表的全球記者會(當日線上超過百萬人點閱,上線一周達250萬人點閱)、YouTube 或數位行銷方面,都讓Acer受到媒體與外界更多的關注,在台灣的品牌企業中更是效果驚人,展現Acer國際化行銷的能力,也是陳執行長率領團隊、和公司同仁上下一心努力的成果。

面對雲時代大趨勢來臨,所有的競爭者及國際大廠積極投入了百倍的資源,它們相對起步較早。所以在此客觀條件下,Acer的新事業策略就是從台灣出發,同時需要提出目前非主流,但未來有機會成為主流的策略方向,來跟其他起步早的競爭者搶另一塊利基市場。我覺得台灣應該要建立一個物聯網的平台,讓大家在這個平台上可以共創價值,彼此競爭合作、攜手創造商機。未來在物聯網領域的各種應用方案將會百花齊放,在每一個類別分工都可以相互整合。

經過3年多來的努力,我看到宏碁新事業的營運已有初步成果,陸續提出自建雲(BYOC)、智雲體(BeingWare)等,做為推動產業升級的新策略,希望能有效建構Acer的創新核心能力。目前公司已慢慢在不同領域正式推出智雲體的應用產品及服務,已在今年正式推出智雲平台(aBeing Cloud),還有包括數位看板、通信4.0、雲教授等等新的應用服務產品,我認為這些產品結合了智雲平台後,將可做為「第三世界的雲服務平台」(第三世界指美國及大陸之外,含亞洲及歐洲等其他地區)來服務整個產業與社會。

至於公司在永續經營方面,國際上對 Acer 這個品牌是高度認同的,各項社會企業責任的重要全球性指標,例如全球道瓊永續指數(DJSI)之新興市場指數成分股,以及 MSCI 全球永續指數成分股(MSCI Global Sustainability Indexes)也連續3年皆入選,在長期展望方面給予高度肯定。我相信宏碁將會持續關注並繼續努力做得更好,堅持企業社會責任與永續經營的理念向前邁進。

身為公司的最大股東,我也參與此次股東大會中的新任董事改選投票,選出包括前行政院長張善政等幾位具有重要社經地位人士,他們是宏碁的新生力軍,將擔任宏碁公司的獨立董事,我期許各位董事與獨立董事能夠善盡積極協助與監督公司日後的發展的重責大任,並為各位股東謀取利益。

未來公司將會持續強化核心事業的獲利能力,同時也加速擴大投資新事業的規模,展現我們的企圖心,我希望藉此讓 Acer 能吸引更多資源(資金與人才),也找

到更具有未來性及競爭力的新事業產品及服務。我也期許宏碁在陳俊聖執行長的

領導下,展現世界級品牌的光芒,走出屬於Acer自己的路!

再次感謝各位股東的支持,我也謝謝公司經營團隊與全體同仁的努力付出,宏碁

已經走上轉型的軌道,逐步邁向成功、也將加速重返榮耀!