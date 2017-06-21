不怕川普 福特將在中國製造Focus出口美國

福特汽車週二表示，旗下Focus小型車款將移至中國製造。圖為芝加哥一處福特經銷商外待售的Focus小型車。（法新社）

2017-06-21 13:02

〔編譯王惠慧／綜合報導〕路透報導，福特汽車週二表示，旗下Focus小型車款將移至中國製造，此舉可能挑動美國總統川普的神經，因為他從競選期間開始就一直批評美國汽車大廠進口外國製汽車的策略。

福特曾根據川普的要求，放棄在墨西哥聖路易波多西興建新廠計畫，並在墨西哥艾莫西約現有組裝廠生產Focus小型車款。

福特表示將製造移至中國純粹是出於財務考量，將一些汽車生產從墨西哥轉移至中國，預計將可省下5億美元，加上今年初福特公布取消在墨西哥興建小型車廠，福特一共可節省10億美元。

此次決定移至中國生產，該公司表示，通過SUV等其他車型的生産，「不會導致美國就業機會的減少」；福特預計今年將向中國出貨8萬輛車，並將在美國生產Lincoln Navigator SUV，確保1000個工作機會。

對此，美國商務部長羅斯在聲明中指出，「福特的決定顯示了跨國公司在（設廠）地點選擇上的自由度」，總統川普週二並未針對此事回應，但白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）表示，川普希望建立一種稅收制度，讓公司把就業機會和製造帶回美國。