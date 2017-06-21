A股入摩 外資匯出 新台幣開「貶」

2017-06-21 12:13

〔記者盧冠誠／台北報導〕中國A股將納入MSCI（摩根士丹利資本國際）新興市場指數，產生資金排擠效應，也讓外資持續匯出，受此影響，新台幣匯率早盤表現疲弱。

新台幣中午暫以30.448元兌1美元作收，貶值4.7分，台北外匯經紀公司成交量為4.12億美元。

外匯交易員表示，先前已啟動一波獲利了結、匯出潮的外資，盤初持續把資金撤離，很大原因來自中國A股要納入MSCI新興市場指數，此舉將對台灣、南韓等鄰近國家造成衝擊，雖然要等1年後才正式實施，但效應已搶先發酵。