台塑越鋼廠投產 中鋼：不影響台灣外銷東協

2017-06-21 11:59

〔記者羅倩宜／台北報導〕台塑越南河靜鋼廠在5月29日投產，三年後年產能將達700萬噸，業界擔心未來將衝擊台灣中鋼對東協的外銷。對此中鋼董事長翁朝棟今（21日）在股東會表示，市場並不衝突，因中鋼台灣做的是高品級鋼品，有所區隔。

台塑河靜鋼廠第一座高爐於5月底正式點火投產，第二座高爐預計半年後點火，產能全開時，每年各可生產350萬噸，合計700萬噸。不過點火初期，產量不大，頂多為全產能的三分之一，通常要等到三年之後，高爐才能達到全產能生產。

由於越南銷往東協各國市場免關稅，台灣目前仍須15%以上關稅，引發市場擔憂，中鋼目前銷往東協的產品，將因河靜點火而受到排擠。

中鋼母公司去年銷量1113.5萬噸，外銷約占3成，外銷中又有約35-40%是銷往東協，換算約130-140萬噸由中鋼每年直接賣到東協。若再加計中鋼賣給下游，下游再轉售至東協，比重更高。因此東協近年一直是中鋼最大外銷市場。

翁朝棟表示，河靜點火後，中鋼每年享有保障最大提貨量200萬噸，這部分若銷往東協各國，都交由中鋼旗下的中貿來進行調度，會與中鋼全球銷售體系進行協調。「台灣中鋼生產的主要是高品級鋼，市場與越南產品並無重疊，因此不影響台灣中鋼對東協的外銷。」翁朝棟指出，河靜點火後，中鋼反而多出一個生產調度基地，還享有當地對東協的免關稅，實際上是更具彈性及優勢。

「台灣的市場長不出大樹，我們就去利用別人的市場！」翁朝棟說，東協人口高達六億，若以每人每年平均用鋼量200噸計算，年消費量將高達1200億噸，是很大市場。河靜是東南亞唯一的一貫化煉鋼廠，而越南又是全亞洲簽FTA第二多的國家，利用河靜的優勢，中鋼可開拓更多東協商機。