東芝正式發表決議 優先與「美日韓聯盟」交涉

東芝今日上午召開董事會，正式發表董事會決議優先與「美日韓聯盟」交涉。預計在28日股東大會上正式締結契約。（美聯社）

2017-06-21 11:18

〔編譯王惠慧／綜合報導〕東芝今日上午召開董事會，正式發表董事會決議優先與「美日韓聯盟」交涉，將進入與該聯盟的個別協商階段，預計在本月28日股東大會上正式締結契約。

東芝對外說明決定與「美日韓聯盟」優先交涉的原因，主要是基於「東芝半導體的企業價值、技術不要流至海外、確保日本國內員工雇用以及確實進行各項手續等觀點，綜合評價的結果」。日本官民基金日本產業革新機構（INCJ）則回應「已經收到東芝董事會的決議內容，今後將針對正式締結契約與聯盟中的成員進行具體調整」。

「美日韓聯盟」主要由日本經濟產業省主導，組成成員包括INCJ、日本政策投資銀行（DBJ）、美國私募基金貝恩資本及南韓SK海力士，總出資金額將超過東芝要求的2兆日圓。

《產經新聞》、《每日新聞》報導，東芝半導體在出售給「美日韓聯盟」後，將由日本經產省主導，積極保護國內就業和技術，而南韓SK海力士雖為團隊中的一份子，但為避免在反壟斷審查方面卡關，僅以融資方式參與，不掌握實際經營權。

日本內閣官房長官菅義偉在董事會宣布決定之前，向日本媒體表示，關於日本上市企業無從評論，但希望東芝不要以金額為唯一依歸，他表示東芝半導體技術在全球具高競爭力，應考慮從維持國內就業及技術資訊安全等觀點，選出最適合的出售對象。

東芝因在美國核能事業蒙受巨大虧損，必須在明年3月之前完成出售東芝半導體的手續，完成母公司的重建計畫，但因合作夥伴威騰電子在美國提告東芝，若美國法院認同威騰的主張，可能使得整起出售案不得不暫停。

另外，日本「TBS」電視台報導，不止一名東芝外部董事向該台表示，與美日韓聯盟合作「將有如多頭馬車，半導體公司的經營將非常混亂」。

東芝此次出售半導體事業，在上月進行兩次投標，海外私募基金及半導體大廠共4組人馬參加，但在結標後日本政府大力主導這起投標案，甚至連當初沒有參加投標的公司最後還可以加入團隊進行出資，整起投標案程序上不透明，惹來外界批評，也有批評者認為，政府資金投入民間企業的重建是否妥當，希望INCJ出面說明。（11：50更新）