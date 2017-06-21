波音報喜 新推737 MAX 10獲逾240架訂單

737 MAX 10機型。（波音提供）

2017-06-21 10:43

〔記者王憶紅／台北報導〕波音在巴黎航空展中宣佈推出737 MAX家族的最新成員 -- 737 MAX 10機型。波音指出，737 MAX 10將擁有所有量產單走道飛機中，最低的每座椅/英里成本。

波音表示，此機型目前已獲得來自全球超過10家客戶累積逾240架訂單與承諾訂單。各家客戶將在未來一週內，陸續公佈訂購數量詳情。

波音商用飛機集團總裁兼執行長凱文•邁卡利斯特（Kevin G. McAllister）表示，737 MAX 10拓展了737 MAX家族的競爭優勢，航空公司在大型單走道市場需要更大、更好的選項，而且具有737 MAX家族的營運優勢，737 MAX家族享譽全球的續航力、燃油效率和優異的可靠性。

波音指出，737 MAX 10延續了MAX家族對競爭機型的航程優勢，而且航段成本與每張座椅/英里成本分別降低5%。

737 MAX 10的主要變化，包括相對於737 MAX 9加長66英寸（1.68公尺）的機身以及改用搖臂式的主起落架。飛機最大載客量達230人。其它變化則包括可變之限制出口額定容量的中段機身逃生門、更輕量化的平板式後耐壓艙壁，以及可減少低速空阻的修改型機翼。

波音表示，與737 MAX家族其它機型相同的是，737 MAX 10採用最新技術的CFM國際LEAP-B發動機、「先進技術」的翼梢小翼、「波音天空內飾」、大型駕駛艙顯示器與其他精進，可提供單走道市場中最高的效率、可靠性與乘客舒適度。

737 MAX繼續成為波音歷史上銷售最快的機型，迄今已獲超過3,700架訂單。