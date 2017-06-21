Apple直營店與授權維修差異 專家分析給你聽

2017-06-21 10:51

〔記者陳炳宏／台北報導〕Apple直營店7月1日就要請民眾「有閒來坐」，果粉最關心的，當然是「直營店」與一般授權店差異在哪裡？答案是...在維修與課程，「神腦數位台北信義Apple授權維修中心」陳店長說，Apple對於維修有一個嚴謹的規範說明書，授權維修中心也是依照規範判定維修方式，以iPhone螢幕而言，神腦數位授權維修中心目前僅能維修iPhone 6s、iPhone7系列，但直營店應該連iPhone 5都有備料可修。

直營店得預約 授權店碰運氣

擔任Apple授權維修中心硬體工程師長達6年的甯先生，分析授權維修中心與Apple直營店的服務差異表示，Apple直營店為顧及品質，維修採預約制，不接受現場送件，如果消費者臨時急著要送修，就只能到授權維修中心碰運氣，甯先生說，授權維修中心預約與現場收件是同時接受，雙方是合作夥伴關係。

神腦數位本月剛到一部號稱螢幕救星「Horizon」，甯先生強調，多了Horizon是消費者萬一螢幕破掉，來到這邊，等同於是Apple原廠維修服務，甯先生說，之前如果客戶螢幕摔裂，是直接寄往新加坡，台灣並無法處理，來回得花上3到5個工作天，去年11月開始，才開始提供維修螢幕，不過相對的維修天數就比較長，要10到12個工作天，現在如果在神腦數位維修中心，符合顯示器維修條件的話，約2-4個小時內可以完修，維修價格也僅5100元，與換整新機14500相差近萬元。

除了預約服務、舊款iPhone螢幕維修的差異外，甯先生說，只要Apple開放的料件，神腦數位都能維修，唯一例外的是Apple Watch，故障時只有直營店可以進行檢查、換整新機，但是台灣授權維修中心目前收到Apple Watch故障，只能後送原廠，過去是送新加坡，也是要10~12個工作天。

創意課程大家有 但授權店要看人力

甯先生說，iPhone按鍵故障、揚聲器故障、電池有問題等，授權維修中心都可以處理，其中電池、相機故障，確定是可以更壞零件處理。

另外，陳店長說，Apple還特別注意靜電、包括防靜電毯、防靜電手環、防靜電衣、防靜電溶液，而且維修環境還要管控溫溼度。

而過去只要將手機送到原廠維修，通常因為要換整新機，所以都要備份資料後刪除乾淨，以免個資外洩，但陳店長說如果是維修螢幕，資料還是要備份，但可以不用刪除，因為當天快速維修後，手機可以立即取件。

陳店長強調，神腦數位授權維修中心不管是電信商的貨、一般店家買的、Apple官網買的，都可維修。

除了維修外，神腦數位也有Apple直營店才有的天才吧（Genius Bar），提供Apple軟硬體諮詢與課程，而且大部分都免費，不過仍得視現場是否有足夠人力提供服務。

而Apple 台北101直營店，現在也推出Today AT Apple的各種創意課程，包括孩童影音、影片剪輯、創意攝影班，以及Apple直營店的 Genius Bar 天才吧預約，提供Apple專家軟硬體協助。