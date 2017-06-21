中鋼今股東會 吸引大批股民排隊領黑熊傘

2017-06-21 10:19

〔記者羅倩宜／台北報導〕中鋼今（21日）召開年度股東會，今年送出的紀念品黑熊傘，全台均已缺貨，只能先領兌換券；僅剩今日在小港廠區的股東會現場尚有現貨可領，因此一早就有大批股民到現場排隊。中鋼今通過配息0.85元，現金殖利率3.5％仍優於定存。中鋼也對下半年鋼市樂觀，預料第四季鋼價將反轉向上。

中鋼今股東會通過去年獲利每股分配0.85元現金股利，配息率82％，現金殖利率以今日盤中股價24.2元計算，約在3.5％。中鋼表示，雖然第三季盤價調降，但近期中國鋼市已止跌回升，台灣流通價也從谷底翻揚，今年景氣審慎樂觀，第四季鋼價可望反轉向上。

中鋼董事長翁朝棟表示，去年中鋼營運倒吃甘蔗，稅後淨利191.87億元，年增151.83％；合併稅後淨利率達到6.55％，持續領先其他亞洲一級鋼廠。展望今年，雖仍受到鋼鐵產能過剩影響，但中鋼公司已擬妥因應對策，加上政府推動前瞻建設，有利鋼材消費量，對今年看法審慎樂觀。

中鋼今年股東會贈品送出台灣黑熊傘，引起熱潮，全台領取點皆已搶換一空，僅剩今日高雄股東會現場還有庫存，因此許多股民一早就前往小港廠區排隊。翁朝棟表示，感謝股東對黑熊傘的支持，希望它能彰顯中鋼長期關注生態保育的努力。

中鋼第三季盤價調降5.28％，引發鋼市景氣反轉向下疑慮。對此中鋼總經理劉季剛表示，5月下旬降價後，已看到基本鋼品熱軋及冷軋的國內流通價穩步向上，在中國持續淘汰過剩產能下，國內鋼市度過第三季的調節期後，第四季行情有望反轉向上。