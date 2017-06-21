陽明全年是否獲利 決戰第4季

2017-06-21 09:57

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明（2609）董事長謝志堅指出，去年前3季經營非常辛苦，今年在供需大幅改善下，今年比去年好，至於全年是否獲利，要看第4季表現，而在新船下定明顯減少下，預期明年、後年都會較去年好。

法人指出，陽明隨著貨櫃運輸第2季市場加溫，5、6月平均裝載率都在90％上下，6月單月可望出現單月獲利，而第3季在旺季帶動下，可望轉虧為盈，終止連8季虧損。

陽明總經理林文博指出，陽明今年較去年好，除大環境改善外，去年第4季以來開源節流，效益顯現，今年第一季虧損9.01億元，較前年同期虧損36.56億元，明顯大幅改善，在秉持「站在懸崖在衝刺」的信念下，希望今年可以扭轉乾坤。

長謝志堅上任以來，厲行開源節流，不僅高階管理階層減薪，從去年第4季到今年第2季，已陸續去除6條虧損航線，其中包括亞洲線的華北到新馬線，此航線每月虧損200萬美元。

謝志堅說，根據調查機構Alphaliner資料顯示，今年貨櫃供給增加3.8％，而貨物增加4.7％，貨物需求大於艙位供給，較過去幾年都好，而明年艙位供給年增5.1％，貨物增加3.2％，2019年艙位增加率0.2％，貨物增加3％，在需求多於供給下，預期今、明、後年市況都較去年佳。

陽明去年大虧149.21億元，每股虧損9.22元。去年11月起副總經理級以上減薪50％、協理級以上主管則減薪30％，至於何時會恢復薪資，謝志堅指出，審慎評估中，適當時機會恢復薪水。