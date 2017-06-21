6/21重要財經新聞一覽

2017-06-21 09:37

自由時報財經︰李嘉誠傳明年退休 紅粉知己︰謝謝關心

《華爾街日報》引述消息人士透露，香港首富李嘉誠計畫在明年九十大壽前辭去長江和記實業公司（簡稱長和）主席一職，但將保留他在市中心總部七十樓的辦公室，繼續擔任公司高級顧問；受此消息影響，週二長和股價收盤小跌。

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蘋果日報財經︰招工拼i8 和碩總人力突破12萬

iPhone 8要來了，不僅鴻海（2317）大招工，和碩（4938）也進入備戰狀態，下半年旺季高峰總人力將突破12萬人，勞力需求比去年大，農曆年前後派出幹部下鄉徵才。和碩董事長童子賢表示，和碩桃園龜山廠不僅滿載，還對外擴充，用實質行動表達對台灣投資。

工商時報財經︰3大新單到和碩樂招工

看好三大產品線營運表現，和碩執行長廖賜政昨（20）日表示，下半年和碩預備的產能、招募的人力都比去年同期增加，三大產品線都會比上半年明顯成長。和碩昨天股價在利多激勵下，盤中以99.8、收盤98.5元同創歷史新高，今日更挑戰百元價位。

中國時報財經︰亞泥展延合法 政院：尊重經濟部

環保團體質疑亞泥採礦權展延，但經濟部公布調查結果，認定沒有違法問題。對此，行政院發言人徐國勇昨天表示，經濟部是政策制定和執行機關，尊重經濟部。如果外界仍對亞泥案有疑慮，他說，可移送監察院調查，而立委行使職權，有很多方法，也可以主動調查等等。

經濟日報財經︰訂單連十紅 今年重返成長

經濟部統計處昨（20）日公布5月外銷訂單為368.1億美元，年增9.1%，為「連十紅」。統計處長林麗貞表示，外銷訂單已「雨過天晴」，預計正成長可持續到年底，全年訂單金額也可望突破2014年的歷史高點，再創新高。

星島日報財經︰觀望A股入摩成敗 港股26000關前踟躕

MSCI明晟將於今天公布A股能否納入新興市場指數，市場觀望氣氛濃厚，港股昨日高開逾百點，一度重上26000關，惟只曇花一現，高位見26043點後即回吐，未能延續周一的升勢，全日跌81點，至25843點，成交不足670億元。有分析師預計，A股若能成功入摩，港股日內有望突破26000點阻力位。