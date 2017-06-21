中國A股入摩 投信：績優藍籌股是最大贏家

2017-06-21 09:41

〔記者卓怡君／台北報導〕中國A股四度叩關MSCI終於開花結果，MSCI宣布，自2018年6月起A股納入MSCI新興市場指數，現階段將有222檔大型股被納入，約占該指數權重0.73%，初步將帶來約170-180億美元的資金流入，若未來A股全部被納入，規模將達到約3400億美元。

復華投信表示，儘管A股初次納入比重不高，不過，A股市值已躍居全球第二大，預估比重將會逐步調高，若制度及流動性能進一步改善，將可吸引更多穩定性較高的法人資金投入，對A股將有明顯助益，績優藍籌股則是最大贏家。

就過去主要新興國家納入MSCI後的經驗分析，對當地股市多有加分作用，台灣、韓國分別自1996、1992年納入後，短期受題材面利多加持，大盤在一個月內分別上漲6%、7%；若拉長至1年來看，包括台、韓、印尼、印度及南非等國家納入MSCI新興市場指數後，1年內股市皆呈現上漲格局，其中台、韓、印尼漲幅逾5成。

復華中國新經濟A股基金經理人徐百毅表示，A股納入MSCI之後，制度面逐步與國際接軌，此外，由於納入標的市值加權投資組合表現優異，績優藍籌股將持續受到青睞，估值或有提升機會。

徐百毅分析，從全球股市的位階來看，A股仍處相對低位，風險釋放較其他市場充分，且官方「穩增長、調結構」態度積極，同時又有「一帶一路」等重大政策利多，加上企業獲利持續改善，隨資本市場制度逐步健全，好的股票一定會吸引更多資金流入。