統一羅智先：營收創紀錄 今年續拚成長

2017-06-21 09:43

〔記者楊雅民／台北報導〕統一（1216）今天召開股東會，統一董事長羅智先表示，去年集團合併營收達4134億元，創下新的紀錄，今年將不斷成長，為股東創造更大的利益。

統一表示，去年獲利持續穩健並較前年成長，顯見藉由經驗豐富的經營團隊、穩健的獲利模式與風險控管機制，仍能妥善因應市場變動所帶來的系統性風險。

105年統一企業營業額達389億元，較前一年度成長1.7％，稅後淨利達145億元，較前一年度成長3％，合併營業額達4134億元。

統一強調，「食品安全」依然是民眾最關心的議題，一旦發生問題，將讓業者陷入不可測的風險；統一必須戒慎恐懼，隨時保持危機意識，深切體認「食安不再只是營運風險，而是涉及公司的存亡問題」。在食安議題上，統一絕不妥協，也不願縱放任何一個可能對食安造成影響的問題，才能善盡「沒有食安，沒有統一」的天職。

統一耗資10億元的國家級「食品安全中心大樓」已於今年落成啟用，是公司落實「食品安全」政策，並讓台灣民眾吃得更安心的具體展現。

統一表示，105年，統一市值持續保持在3000億元俱樂部及市值前20大公司名單中，將抱持「精鍊、嚴謹、謙卑、質樸、積極」的二次創業精神，藉由大品牌精耕、維護盤價穩定及開發高端產品，深化「聚焦經營、簡單操作」的工作紀律。同時將「進步」列為公司最重視的管理指標，持續優化並精進成為一個具備品格、品牌與品味的三品企業。