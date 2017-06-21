元大投信：A股入摩叩關成功 小心短線賣壓

2017-06-21 09:22

〔記者張慧雯／台北報導〕MSCI21日清晨公布的2017年全球市場分類評審結果，終於將中國A股納入旗下的全球指數與新興市場指數；元大投信認為，A股入摩叩關成功，開啟了另一段價值型投資，但也提醒投資人小心短線賣壓。

從2013年6月MSCI宣布中國A股納入新興市場指數審議及徵詢開始，到今年已是第4次闖關，A股終於順利納入全球指數。元大投信台股暨大中華投資部副總吳宛芳認為，這次A股實際納入的222檔股票檔數及指數配置權重，高於市場預期。整體而言，對於A股看法仍是盤整區間向上，今年包括經濟基本面及企業獲利面均是穩健成長，市場缺乏的是內生信心不足。

元大上證50ETF經理人林孟迪表示，觀察近期代表資金走向的人民幣匯率，與外資動向的籃籌股，相對中國股民的中小型類股的強勢，A股納入MSCI指數的預期，已price-in在股價上。今天宣告A股入摩成功，也開啟另一波中國股市進入「價值投資」的階段，但短線內或將為藍籌股帶來獲利了結的賣壓，投資人宜多留意。

林孟迪指出，主動式管理資金早就透過各種管道進入中國市場，但指數化管理的資金，就在等待如MSCI等的指數公司開啟指數化追蹤的標的，進而開始A股的佈局，就眾多外資機構預估，未來5年進入A股的資金將有2000億美金以上。