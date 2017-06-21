礦務局長閃退 接受週刊專訪爆亞泥展延是...

礦務局長朱明昭在接受媒體訪問時說，亞泥展延是環保署長李應元同意、經濟部長李世光蓋章通過的，自己沒那麼偉大可以獨自通過決策。（資料照，記者黃佩君攝）

2017-06-21 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕導演齊柏林生前對亞泥新城礦區的看法在網路瘋傳，亞泥礦權展延過程引起眾人關注，但是主管單位經濟部礦務局長朱明昭突然決定退休，引發聯想，但朱明昭指出，這個案子是環保署長李應元同意、經濟部長李世光蓋章通過的，自己沒那麼偉大可以獨自通過決策。

《壹週刊》報導，朱明昭說，李應元上任署長時，談到未來施政曾公開宣示，第一步就是2017年停止太魯閣採礦，當時亞泥注意到李的說法，主動將國家公園裡的礦區減掉。朱明昭指出，後來在經濟部和環保署的聯席會議中，李得知亞泥已刪減國家公園的礦區，進而表示，展延的部分屬於經濟部權責，環保署沒有意見。

朱明昭認為，李應元對亞泥展延表示同意，接下來和環保署有關的，就是環評的分級，不過在《環評法》中，展限不用做環評，因為不是新的開發行為。對此，李應元強調，當時是對亞泥主動刪減國家公園礦區一事表示肯定，並不是對亞泥礦權展延表示同意，因為環保署在展延上公權力上，沒有法源也沒權力過問。