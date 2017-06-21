永豐餘臨時董事會 暫時接受三寶建設5點還款方案

永豐餘發言人殷國堂（中）（記者李靚慧攝）

2017-06-21 07:58

〔記者李靚慧／台北報導〕針對永豐餘投資控股公司旗下子公司永豐餘全球，持有的Giant Crystal可轉債遭違約，永豐餘投控今日上午舉行記者會，說明董事會昨晚初步同意的展延方案，但最終的展延條件董事會需於7月3日前決議。

永豐餘投資控股公司旗下子公司永豐餘全球，持有的Giant Crystal可轉債，昨日已確定無法償還，永豐餘昨日晚間緊急召開臨時董事會，討論處置方案後，今日上午7時於證交所舉行記者會對外說明。

永豐餘發言人殷國堂指出，對方提出的還款方案有五點，包括

（一）相關款項至遲於106年9月20日償還、（二）到期日至還款期間利息以依年利率10%計息、（三）於簽訂本還款協議書當日支付我方新台幣500萬元做部份清償、（四）除原有已提供之抵押品，增提土地乙筆設定第一順位共同抵押權予本公司與其他交換債持有人（五）在本交換債全數還款前，倘三寶建設公司遭台灣地區其他債權人主張債務違約之情事時，本公司即可宣告本交換債提前到期，並依法行使各項追索權利。

殷國堂指出，原始認購的850萬美元，截至昨日為止，相關款項合計1229萬美元。雖然三寶建設提出了上述條件，但包括土地鑑價等細節，都需進一步確認，因此，董事會初步同意對方提出的還款方案，但最終的展延條件，最遲必須在7月3日前提報董事會討論決議，並與債務人積極協商。