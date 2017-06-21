元太限期三寶交換債9/20前還款 獨董有不同意見

2017-06-21 00:30

〔記者陳梅英／台北報導〕元太三家子公司PVI Global, Dream Universe, Tech Smart持有三寶建設旗下GiantCrystal（GC）850萬美元（約新台幣2.59億元）交換債，昨日到期仍未還款，元太昨晚召開董事會做出七點處置措施，最遲7月3日前簽署完成還款協議書，並要求GC於9月20日前還款，不過獨立董事吳炳昇認為GC以及三寶建設等已無誠信，應立即主張其交換債到期違約，解決還款問題。

元太接近凌晨發出重大訊息指出，將授權董事長及相關團隊全力協助子公司PVI Global, Dream Universe, Tech Smart與對方協商還款計畫，並簽訂附帶必要條件之還款協議書，要點如下:

（一）明文於還款協議書中規定，應於7月3日前完成核實1788大樓轉讓合約、

交割狀況及買方履約情形。如於7月3日前GC拒絕核實要求、核實不通

過或有其他第三方對GC、三寶建設及/或李俊傑等發出違約通知，授權董

事長決定是否立即進行必要之債權保全措施。

（二）最遲應於7月3日前簽署完成前述附帶必要條件之還款協議書；如未簽

署完成，則授權董事長決定是否立即進行必要之債權保全措施。

（三）相關款項至遲於106年9月20日償還

（四）到期日至還款期間利息以依年利率10%計息

（五）於簽訂本還款協議書當日支付我方新台幣500萬元做部份清償

（六）除原有已提供之抵押品（設定予本公司金額新台幣4億元整）外，增提土

地乙筆設定第一順位共同抵押權予本公司與其他交換債持有人

（七）於本交換債全數還款前，倘三寶建設公司遭台灣地區其他債權人主張債

務違約之情事時，本公司即可宣告本交換債提前到期，並依法行使各項

追索權利。

不過獨立董事吳炳昇對上述決議持不同意見，吳認為GC、三寶建設及李俊傑已失去誠信，為給其還款壓力，故建議立即主張其交換債到期違約，促其立即解決還款問題。

元太昨日股東會，何家人包括董事何壽川、何奕達以及擔任總經理的女婿李政昊均未出席，有小股東關心永豐金超貸事件是否對元太會產生影響？柯富仁則表示，元太是一個獨立經營上市櫃公司，會持續專注本業。

GC交換債原本在去年6月20日就要到期，當時三寶集團表示正在尋求買家接手1788大樓，元太應三寶建設要求同意展延一年，並於今年1月24日與三寶集團簽署補增協議，今年無論1788大樓出售與否，三寶集團都必須以年化收益率6%計算價金贖回此交換債。

只是展延一年，三寶建設仍然無法履約。

元太表示，子公司已於今年6月15日及6月19日兩次各發出公函給GC公司及其連保人三寶建設公司及負責人李俊傑，主要訴求為我方不行使交換權，請GC公司依約於到期日即償付交換債本息，並請連保人督促其如期履約。

但截至目前為止，GC以1788大樓轉讓交割延遲為由並未收到GC 公司償付交換債本息。